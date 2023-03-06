«Ъ» сообщил о намерении «Новатэка» выкупить долю Shell в «Сахалине-2»

Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила о намерении компании «Новатэк» выкупить долю Shell (27,5%) в проекте «Сахалин-2». По информации издания, компания уже сообщила об этом правительству РФ.

Как говорится в публикации, «Новатэк» также попросил ускорить процесс оценки ущерба «Cахалин-2» от деятельности Shell.

В конце февраля 2023 года вице-премьер Александр Новак заявил о том, что заявок на покупку доли Shell нет. Новак также уточнил, что оценка ущерба от деятельности зарубежных акционеров в проекте завершится в ближайшее время. По оценке Кабмина РФ, стоимость доли Shell составляет 94,8 млрд рублей.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 5 августа 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах из-за недружественных действий некоторых стран и международных организаций. Путин продлил запрет на сделки с активами иностранцев из недружественных стран в ряде сфер. Введенные ограничения могут неоднократно продлеваться президентом России.