Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: в России планируют закупить суда за рубежом на 150 млрд рублей

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Объем программы государственных субсидий на пополнение российского флота для проведения внешнеторговых операций в период до 2034 года составит 70 млрд рублей. При помощи субсидий планируется закупить 85 судов на 150 млрд рублей за рубежом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения проекта.

В первую очередь планируется закупить балкеры, которых в России почти нет, — 60 судов — 12 из них будут размера Capesize (крупнейшие сухогрузы, которые из-за размера не могут пересечь Суэцкий и Панамский каналы. — «Газета.Ru»).

Также планируется закупить семь многоцелевых судов, семь-девять контейнеровозов и 15 танкеров. Один из собеседников газеты заявил, что речь не идет о нефтяных танкерах.

Ранее телеканал CNN сообщал, что таинственный флот из 600 танкеров помогает России перевозить нефть по всему миру в условиях санкций Запада.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть