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Melon Fashion Group не продаст долю инвесткомпании АФК «Система»

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«Сделано в Москве»

Сделка по продаже инвестиционной компании АФК «Система» (Москва) 47,7% акций петербургского ритейлера одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela) у шведских компаний Eastnine, East Capital Holding AB и ряда частных инвесторов не состоится в связи с расторжением соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Eastnine.

«Соглашение <...> расторгнуто», — указывается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Eastnine уже ведет диалог с возможными покупателями.

В конце лета 2019 года Melon Fashion Group приобрела российскую торговую марку, производителя стильной женской и детской одежды Sela. Условия и объемы сделки остались неизвестны.

Позднее стало известно, что по результатам 2022 года выручка MFG составила 37,5 млрд руб., чистая прибыль — 3,5 млрд руб.

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