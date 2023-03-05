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Захарова: Россия готова участвовать в зерновой сделке только при ее равноправном выполнении

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему готова выполнять свои договоренности в рамках зерновой сделки, в том случае если ее другие участники будут исполнять обязательства на равноправной основе. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-1».

«Если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях. Если это очередной мухлеж, очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о перспективах продления зерновой сделки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга переадресовал Министерству иностранных дел вопрос о целесообразности продления зерновой сделки, которая в прошлом году была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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