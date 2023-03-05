Oliver Wyman: валовая прибыль от продаж сырьевых товаров достигла рекордных $115 млрд в 2022 году

По итогам прошлого года валовая прибыль от торговли сырьевыми товарами в мире достигла рекордного показателя $115 млрд. Одной из главных причин роста стала высокая волатильность биржевых цен на различные виды энергоносителей, сообщает газета Financial Times со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Oliver Wyman.

«В прошлом году сырьевая промышленность получила рекордную валовую прибыль в размере более 115 миллиардов долларов от торговой деятельности, поскольку неустойчивые цены на энергоносители, вызванные войной в Украине, вызвали большие колебания на рынке», — говорится в материале.

При этом наибольшую выгоду от сильной волатильности биржевых цен на энергоносители получили крупные частные трейдеры, включая компании Trafigura, Vitol и Glencore. Партнер консалтинговой фирмы Oliver Wyman и один из авторов отчета — Эрнст Франкл — назвал сложившуюся рыночную конъюнктуру «идеальным штормом» для независимых трейдеров.

«Этот год был чем-то вроде идеального шторма для всех сырьевых товаров с точки зрения торговых возможностей. Волатильность — это то, что нужно трейдерам для увеличения объемов торговли в денежном выражении», — заключил он.

3 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, если все страны откажутся покупать нефть из России, то глобальный рынок данного вида топлива будет «очень несбалансированным». По этой причине Евросоюз «нисколько не обеспокоен» тем, что Индия продолжает закупать нефть у РФ.