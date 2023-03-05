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«Золотая корона» разъяснила причину отказа от переводов с карт банков под санкциями

«Золотая корона»: перевод с карт ряда банков России невозможен из-за рестрикций

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российский сервис денежных переводов без открытия счета «Золотая корона» не может проводить трансграничные переводы с карт нескольких банков РФ в связи с риском нарушения санкционного режима других стран. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу сервиса.

«При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах», — заявили в «Золотой короне».

В сообщении отмечается, что данные требования сводятся к неготовности проводить операции в нарушение ограничительных режимов третьих стран.

Ранее «Известия» со ссылкой на участников рынка и экспертов перечислили россиянам способы отправить деньги за рубеж. По их данным, спустя год после отказа российских банков от SWIFT у граждан по-прежнему осталось как минимум семь способов перечисления денег за границу.

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