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Произведенное в ДНР оборудование для шахт начнут использовать для добычи алмазов в Якутии

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Depositphotos

Проходческий комбайн производства Ясиноватского машиностроительного завода Донецкой народной республики (ДНР) впервые используют на предприятии по добыче алмазов в Якутии. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение в пресс-службы премьер-министра республики Виталия Хоценко.

«Проходческий комбайн, произведенный нашим Ясиноватским машиностроительным заводом в рамках кооперации с предприятиями «Ильма» (Томск) и «Торгинвест» (КЭМЗ Кемерово) впервые будет использоваться для проведения горно-проходческих работ на алмазодобывающем предприятии Якутии», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, ежегодно на заводе намерены производить до 15 таких комбайнов.

Ясиноватский машиностроительный завод основали в 1947 году. На предприятии производят проходческую технику. Производимое на этом предприятии оборудование испытывают в условиях различных шахт, рудников и дорожных тоннелей более чем в 35 странах.

Во второй половине января газета «Ведомости» написала, что российское правительство подготовило законопроект об особенностях пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2032 года в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, установят переходный период.

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