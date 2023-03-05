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Талибы* сообщили о готовности китайской Geo-Jade Petroleum вложиться в месторождения нефти

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Depositphotos

Китайская компания по разведке и добычи нефти Geo-Jade Petroleum заявила о готовности вложиться в афганские месторождения нефти и газа. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-центра Министерства горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения «Талибан» (организация запрещена в России).

Отмечается, что этот вопрос обсудили в Кабуле представители Geo-Jade Petroleum и и.о. министра горнорудной промышленности и нефти Шахабуддин Делавар.

«Представитель компании выразил готовность инвестировать в месторождения Афганистана, особенно в области нефти и газа, и обратился за сотрудничеством к руководству министерства», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Geo-Jade Petroleum инвестирует в нефть и газ с 2010 года. На сегодняшний день компания управляет шестью разведочными блоками и тремя блоками разработки общей площадью около 30 тыс. кв. км.

Ранее 5 марта бывший президент США Дональд Трамп заявил, что движение «Талибан» продает оставленное в Афганистане американское вооружение России и Китаю.

*   организация запрещена в России
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