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Генсек ООН Гутерриш призвал развитые страны выделить часть нацдохода на страны 3-го мира

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что развитые страны могли бы выделить часть валового национального дохода на наименее развитые государства. Об этом Гуттериш сказал в ходе открытия конференции по вопросу развития наименее развитых стран в Катаре, сообщается на сайте ООН.

«Настало время, чтобы развитые государства выполнили свое обязательство по предоставлению наименее развитым странам 0,15–0,20% их валового национального дохода на помощь в целях развития», — отметил он.

По словам генсека ООН, наименее развитые государства находятся в затруднительном положении среди нарастающей волны кризиса, а также неопределенности, климатического хаоса и глубокой глобальной несправедливости.

«Они не успевают за молниеносными технологическими изменениями», — считает Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН считает, что развивающимся странам нужна «революционная» поддержка в трех ключевых областях: «от искоренения нищеты до продуктов питания, здоровья, чистой воды и санитарии».

Он указал, что в ООН по-прежнему ставят цель получить поддержку государств-членов Организации Объединенных Наций в пользу необходимости предоставлять не менее $500 млрд ежегодно развивающимся государствам.

Ранее Антониу Гутерриш призвал международные банки развития преобразовать бизнес-модель с целью обеспечить поступление средств в наименее развитые страны «по разумной цене».

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