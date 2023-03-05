В Турции заявили о желании продлить зерновую сделку как минимум еще на шесть месяцев

Анкара хотела бы продлить зерновую сделку как минимум еще на шесть месяцев. Об этом заявил депутат Великого национального собрания Турции (однопалатный парламент), глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз, написало агентство ТАСС.

«Турция, конечно, хотела бы продлить зерновую сделку, потому что в настоящее время во многих регионах мира есть потребность в сельскохозяйственной продукции. Турция хочет продлить ее как минимум еще на шесть месяцев», — сказал турецкий парламентарий.

Соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины 22 июля в Стамбуле подписали представители России, Турции, Украины и ООН на 120 дней. В соответствии с документом, при перевозке корабли с зерном досматривают для недопущения контрабанды оружия и исключения провокаций.

29 октября, после нападения Украины на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте, Россия объявила о прекращении своего участия в зерновой сделке «на неопределенный срок». 2 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право выхода из зерновой сделки в случае нарушения ее условий со стороны Киева. Тогда украинская сторона дала гарантии того, что не будет использовать зерновой коридор в военных целях.

Во второй половине февраля агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение источника написал, что Турция и Россия могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время. Конкретной даты переговоров на тот момент не было.