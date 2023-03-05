В GIE сообщили, что Евросоюз преодолел зиму с рекордными запасами газа в хранилищах в 60%

Государства Евросоюза (ЕС) преодолели зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах (ПГХ) — на начало марта они заполнены более чем на 60%, что вдвое больше такого же месяца 2022 года. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По данным на газовые сутки 1 марта (заканчиваются в 8:00 по мск 2 марта) общий уровень заполненности ПХГ в ЕС составил 60,64% (около 66,1 млрд кубометров).

Показатель оказался вдвое выше значений 2022 года. Во время отопительного сезона 2021 — 2022 годов уровень снизился до менее 60% уже в середине декабря 2021 года.

Во второй половине февраля в пресс-службе GIE сообщили, что объемы отбора природного газа из европейских ПХГ достиг минимального уровня с 2012 года. На тот момент суммарные запасы топлива в странах ЕС опускались ниже планки 70 млрд кубометров.

В конце февраля пресс-служба Евростата опубликовала данные, согласно которым объем потребления газа странами ЕС в августе 2022 года — январе 2023 года снизился на 19,3% относительно среднего показателя за такой же период в последние пять лет.