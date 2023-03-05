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Reuters: целевой показатель темпов роста ВВП КНР на 2023 год составит около 5%

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Depositphotos

Правительство Китая установило целевой показатель темпов роста ВВП на 2023 год на уровне около 5%. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что такой показатель приводится в докладе правительства, подготовленном к открывающейся 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва.

Ранее стало известно, что экономику Китая будет лихорадить некоторое время, несмотря на заявления властей по поводу того, что произошли уверенные темпы экономического роста.

Правительство Китая начало заявлять об уверенных темпах экономического роста в стране. При этом политика жестких коронавирусных ограничений была отменена, что уже привело к жертвам. Однако экономику КНР все еще будет лихорадить, так как политика нулевой терпимости к коронавирусу оставила на ней глубокие шрамы. Если до пандемии в стране было 44 млн малых предприятий, то уже после введения жестких ограничений в связи с коронавирусом эта цифра упала в несколько раз. В свою очередь, такие события стали серьезным тормозом для экономического роста.

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