Bloomberg: Россия восстановила объемы экспорта до уровня 2020 года

Россия, несмотря на санкционное давление со стороны ЕС, восстановила уровень своего экспорта до показателей 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Согласно информации агентства, возврат к таким показателям стал возможным во многом благодаря реэкспорту из «дружественных» РФ государств. К примеру, из стран СНГ и Китая. В свою очередь, грузоотправители преодолели некоторые проблемы с финансированием и страхованием, вызванные антироссийскими санкциями.

Как отметил управляющий директор консалтинговой компании «СовЭкон» Андрей Сизов, в этом сезоне Россия отгрузила 29,5 млн тонн пшеницы в сравнении с 26,7 млн ​​тонн годом ранее.

Ранее Bloomberg писал, что российская авиация смогла выстоять, несмотря на множество введенных против нее санкций.