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Bloomberg: Россия восстановила объемы экспорта до уровня 2020 года

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Vincent Mundy/Reuters

Россия, несмотря на санкционное давление со стороны ЕС, восстановила уровень своего экспорта до показателей 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Согласно информации агентства, возврат к таким показателям стал возможным во многом благодаря реэкспорту из «дружественных» РФ государств. К примеру, из стран СНГ и Китая. В свою очередь, грузоотправители преодолели некоторые проблемы с финансированием и страхованием, вызванные антироссийскими санкциями.

Как отметил управляющий директор консалтинговой компании «СовЭкон» Андрей Сизов, в этом сезоне Россия отгрузила 29,5 млн тонн пшеницы в сравнении с 26,7 млн ​​тонн годом ранее.

Ранее Bloomberg писал, что российская авиация смогла выстоять, несмотря на множество введенных против нее санкций.

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