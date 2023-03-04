В Казахстан с Украины экстрадирована подозреваемая в организации финансовой пирамиды, сообщает генпрокуратура Казахстана.

По данным следствия, гражданка Казахстана в 2017-2018 годах, обещая содействие в приобретении жилья, похитила деньги граждан на сумму более 85 млн тенге (свыше $197 тыс.). После этого она скрылась от полиции и была объявлена в международный розыск.

Подозреваемая была задержана украинскими правоохранительными органами в январе 2023 года. Ей грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Ранее Таиланд экстрадировал в Россию обвиняемого в заказном убийстве российского гражданина. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что в сопровождении НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ Игорь Гужин был переправлен на родину.

По данным МВД, в 2017 году Гужин обратился к неким лицам и попросил их за плату в 1 млн руб. убить жителя Самары, с которым периодически возникали конфликты, связанные с работой в сфере ритуального бизнеса. Исполнители встретили жертву возле его подъезда и несколько раз выстрелили в него, пострадавший скончался на месте.