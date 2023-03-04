Logistic OS: объемы экспорта российской пшеницы достигли 6,1 млн тонн в начале 2023 года

За последний год объемы экспорта вывозимой из России пшеницы выросли почти в два раза (более чем на 90%) и достигли показателя 6,1 млн тонн по итогам января и февраля 2023-го. Одной из главных причин подобной динамики стал высокий уровень урожайности на внутреннем рынке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Logistic OS.

«В настоящее время существует большой спрос на российское зерно. Поставки пшеницы — основного урожая — в январе и феврале почти удвоились по сравнению с предыдущим годом. За это время морские поставки пшеницы составили 6,1 млн тонн, что примерно на 90% больше, чем годом ранее», — говорится в материале.

После медленного начала сезона экспорт российского зерна стремительно растет. Это обусловлено тем, что покупатели наращивают спрос благодаря «привлекательным» уровням запасов данной агрокультуры на внутреннем рынке РФ. Большой урожай прошлого года помогает российскому зерну войти в число самых дешевых в мире, заключается в статье.

28 февраля агентство «Прайм» со ссылкой на статистические данные биржи в Чикаго сообщило, что стоимость одного бушеля (около 27 кг) пшеницы к концу февраля текущего года опустилась до минимального значения с сентября 2021 года. В ходе торгов цены на мягкую краснозерную озимую пшеницу с поставкой в мае снизились до $7,1.