WSJ: в США могут ограничить некоторые инвестиции в передовые технологии за рубежом

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовит новые правила, из-за которых могут быть ограничены инвестиции в передовые технологии за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчеты властей.

«Министерство финансов и Министерство торговли заявили, что рассматривают новую систему регулирования инвестиций США в зарубежные передовые технологии, которые могут представлять угрозу национальной безопасности», — сказано в сообщении.

По информации источников, новая программа затронет инвестиции в передовые полупроводники, квантовые компьютеры и некоторые формы искусственного интеллекта. При этом не уточняется, на какие страны это будет распространяться. Однако, по мнению источников газеты, скорее всего, преимущественно это затронет Китай.

Ранее Министерство торговли США заявляло о введении экспортных ограничений против 37 компаний из России, Белоруссии и Китая. Уточнялось, что бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, включило в черный список 37 структур, в числе которых фирма DMT Electronics, которая, по данным ведомства, базируется в России, белорусская DMT Trading LLC.

До этого Министерство торговли Соединенных Штатов внесло в свой черный список 10 организаций, базирующихся в Китае, России и ряде других стран.