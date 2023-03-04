Всемирный банк: экономический ущерб Сирии от землетрясений составил $5,1 млрд

Сирия понесла экономический ущерб на общую сумму свыше $5 млрд — совокупный урон от землетрясений в стране составил $5,1 млрд. При этом стоимость поврежденной инфраструктуры оценивается примерно в 10% от валового внутреннего продукта (ВВП) этого государства, сообщается в докладе аналитиков Всемирного банка (ВБ).

«Землетрясения, произошедшие 6 февраля, нанесли Сирии прямой физический ущерб на сумму 5,1 миллиарда долларов. Текущая стоимость поврежденного и разрушенного основного капитала оценивается примерно в 10% ВВП. Масштабный ущерб затронул 4 сирийских региона, где проживает около 10 миллионов населения страны», — говорится в пресс-релизе организации.

Совокупный ущерб от негативных последствий землетрясений может еще увеличиться. Почти половина от суммарного (48,5%) экономического ущерба в настоящее время приходится на повреждения зданий, заключается в материале.

3 марта агентство Bloomberg сообщило, что землетрясения в Турции могут спровоцировать очередной рост инфляции в стране. Это обусловлено планами правительства республики по налогово-бюджетному стимулированию в размере около $5,3 млрд.