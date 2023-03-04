«Интерфакс»: продажи туров в Турцию восстановились после разрушительного землетрясения

Спрос на путевки в Турцию вернулся к показателям, которые были до трагичного землетрясения. Активнее всего россияне бронируют туры на весенние каникулы и майские праздники, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на туркомпании.

«Бронирования туров в Турцию вернулись к прежним среднесуточным показателям», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Там же отметили, что до 8 марта включительно все блоки мест в Анталью закрыты. Кроме этого, популярностью пользуется бронь на даты школьных весенних каникул на курорты Антальи, а также туры на собственных чартерных рейсах в Стамбул.

Представители компании отмечают, уже сейчас наблюдается повышенный спрос на туры с заездами на майских праздниках.

Информацию о восстановлении спроса отметили также в FUN&SUN. Там отметили, что Турция является традиционно популярным направлением у россиян, а также подчеркнули тот факт, что землетрясение не затронуло регионы, где традиционно отдыхают российские туристы.

Заместитель управляющего директора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко сообщила, что трагедия в Турции привела к резкому падению продаж, но они быстро восстановились.

Ранее сообщалось, что стоимость летнего отдыха в Турции в 2023 году поднялась на 27%. Особенно ощутимо подорожание в люксовом сегменте. Например, на некоторые отели цены выросли до 40%.