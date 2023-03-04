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Юрист рассказала россиянам, в каких случаях работнику полагаются дополнительные выходные

Юрист Краснянская напомнила о праве на выходной за переработку и работу в праздники

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Depositphotos

Руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская рассказа агентству «Прайм», в каких случаях работникам полагаются дополнительные выходные.

По словам юриста, сотрудник имеет право получить дополнительный выходной день или денежную компенсацию за переработку, выход на работу в выходные и праздники. Она уточнила, что в выходные или нерабочие праздничные оплата за труд удваивается.

«Если работник предпочтет выбрать выходной, то он получит одинарную оплату и неоплачиваемый отгул», — пояснила специалист.

Также она напомнила, что дополнительный оплачиваемый день предусматривается для прохождения сотрудником диспансеризации, для сотрудников до 40 лет предусматривается один рабочий день раз в три года, для старших — один день раз в год. При этом сотрудник должен предоставить справку о посещении врача.

Кроме этого, по словам юриста, четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц полагаются одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами. У доноров в день сдачи крови также есть право на выходной день.

Ранее был назван день недели, в который публикуется наибольшее число вакансий в России.

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