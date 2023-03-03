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FT: на Украине возвращают в строй паровозы из-за проблем с электроснабжением

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Depositphotos

Власти Украины возвращают в строй паровозы, причиной послужила проблема с электроснабжением. Об этом пишет газета Financial Times.

Автор статьи обратил внимание, что за последние годы Украина электрифицировала большую часть своей железнодорожной системы. Однако, по его словам, удары по электросети страны, заставили «Украинские железные дороги»» («Укрзализныця») «проявить изобретательность»: поезда возят с собой запасы дизельного топлива и угля, в строй возвращают старые паровозы.

Также автор публикации рассказал, как почувствовал запах угольной пыли, когда ехал на поезде из Киева. Он указал, что нашел в вагоне тщательно спрятанные запасы угля.

Как отмечается в материале, украинские чиновники настаивают, что такая «черная тактика» носит временный характер и стране необходима зеленая энергетика.

Ранее сообщалось, что на Украине приступили к реализации программы по «дерусификации» объектов железных дорог.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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