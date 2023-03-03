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Inventive Retail Group: у re:Store нет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в РФ

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Mark Lennihan/AP

Группа компаний Inventive Retail Group, которая управляет розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat и Lego заявила РИА Новости, что у продающей технику Apple re:Store нет информации о прекращении гарантии на Mac и iPad в России.

Отмечается, что re:Store выполняет обязательства перед клиентами для всей купленной в сети техники.

«У нас такой информации нет. re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство», — сказал представитель группы компаний в ответ на вопрос журналиста.

Ранее сервисный центр Fixed One в Telegram-канале писал, что в России прекратили гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad от американской компании Apple.

По его данным, что Apple теперь предлагает владельцам техники, столкнувшимся с проблемами в течение гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата средств.

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