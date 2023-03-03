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Cтатья WSJ о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК спровоцировала падение цен на нефть

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Цены на нефть на мировых рынках стали резко падать после публикации The Wall Street Journal о возможности выхода Объединенных арабских эмиратов из ОПЕК. Об этом сообщает РИА Новости.

Публикация была сделана в 16:55 по московскому времени. По состоянию на 17:25 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до отметки $82,97 за баррель, то есть на 2,1%. При этом стоимость апрельских фьючерсов на WTI снизилась на 2,25%, до $76,4 за баррель. При этом до вброса WSJ этот показатель составлял около $84 для нефти марки Brent и $77,5 для WTI.

По данным WSJ, из-за участия в ОПЕК ОАЭ вынуждены сокращать объемы добычи нефти, в чем играет особую роль Саудовская Аравия. Подчеркивается, что выход ОАЭ может привести к подрыву влияния организации нефтедобывающих государств на мировых нефтяных рынках.

Ранее сообщалось, что 16 февраля соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти продлили до конца 2023 года.

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