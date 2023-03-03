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BFM TV: жители Франции стали покупать товары с истекающим сроком годности из-за роста цен

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Жители Франции из-за стремительного роста цен на продукты готовы покупать товары с истекающим сроком годности. Об этом сообщает BFM TV.

«Вскоре цены поднимутся еще выше. Некоторые говорят о «красном марте», другие — о «черном квартале». В течение года инфляция росла в среднем на один процент в месяц», — отметили в репортаже.

В сообщении также указали, что к лету инфляция во Франции может подскочить до 3%. При этом за год цены на продукты в стране выросли на 14,5%.

Некоторые покупатели отметили, что боятся отравиться едой с истекающим сроком годности, однако она стоит существенно дешевле.

Ранее в пятницу французское информационно-аналитическое издание LesEchos опубликовало материал, посвященный росту цен на продукты питания в ЕС, в котором констатируется ускорение инфляции и делается вывод, что ускорение инфляции в продовольственной сфере стало «политической проблемой во всей Европе».

До этого председатель Федерации торговли и дистрибьюторов Франции Жак Крессель заявил, что французские дистрибьюторы с начала марта начнут закупать продукцию у производителей продовольствия на 10% дороже текущей цены.

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