BFM TV: жители Франции стали покупать товары с истекающим сроком годности из-за роста цен

Жители Франции из-за стремительного роста цен на продукты готовы покупать товары с истекающим сроком годности. Об этом сообщает BFM TV.

«Вскоре цены поднимутся еще выше. Некоторые говорят о «красном марте», другие — о «черном квартале». В течение года инфляция росла в среднем на один процент в месяц», — отметили в репортаже.

В сообщении также указали, что к лету инфляция во Франции может подскочить до 3%. При этом за год цены на продукты в стране выросли на 14,5%.

Некоторые покупатели отметили, что боятся отравиться едой с истекающим сроком годности, однако она стоит существенно дешевле.

Ранее в пятницу французское информационно-аналитическое издание LesEchos опубликовало материал, посвященный росту цен на продукты питания в ЕС, в котором констатируется ускорение инфляции и делается вывод, что ускорение инфляции в продовольственной сфере стало «политической проблемой во всей Европе».

До этого председатель Федерации торговли и дистрибьюторов Франции Жак Крессель заявил, что французские дистрибьюторы с начала марта начнут закупать продукцию у производителей продовольствия на 10% дороже текущей цены.