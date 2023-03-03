Politico: Бельгия нарастила импорт российских алмазов накануне Дня святого Валентина

В преддверии Дня святого Валентина, 14 февраля, произошел резкий рост спроса на алмазы российского производства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сообщение бельгийского министерства экономики.

Согласно данным ведомства, показатели импорта в январе текущего года года составили €132 млн, в то время как за такой же период прошлого года они приравнивались к €97 млн. В феврале 2023 года данный показатель составил €61 млн.

По словам бельгийского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, это было вызвано «кратковременным всплеском» спроса накануне Дня святого Валентина. Отмечается, что вскоре показатели импорта алмазов вернулись на прежний уровень.

В материале указывается, что в Бельгии прекрасно развита алмазная промышленность, центром которой является Антверпен, поэтому поставки алмазов из России очень важны для работы городской экономики. Помимо того, торговля российскими алмазами не подпадает под санкции ЕС.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что запрет на закупку российских алмазов не имеет смысла, поскольку они все равно попадут в европейские магазины обходными путями.