Минторг и Минфин США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

Минторг, Минфин и Минюст США выпустили рекомендации по более эффективной борьбе с обходом санкций против России для американских банков и компаний, занимающихся внешней торговлей.

В числе подозрительных признаков — использование подставных компаний, несоответствие IP-адресов с данными о местоположении, использование личной, а не корпоративной электронной почты и другие.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила в ходе визита в Киев, что Соединенные Штаты выделили стране $1,2 млрд из общей суммы бюджета на ее поддержку в $10 млрд, которые будут отправлены в ближайшие месяцы.

Йеллен подчеркнула, что ключевым направлением американской стратегии в этом году будет препятствование России в попытках обхода санкций США. Также страна намерена наращивать санкционное давление на РФ.

Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о введении рестрикций в отношении 80% российского банковского сектора с начала специальной военной операции России на Украине.