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РИА Новости: переговоры по «зерновой сделке» под эгидой ООН зашли в тупик

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Vincent Mundy/Reuters

Ожидаются переговоры на высшем уровне для прогресса по «зерновой сделке», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Срок действия «зерновой сделки» завершается 18 марта. По словам источника, необходима подготовка конкретных предложений для рассмотрения сделки на высоком уровне.

Он отметил, что в переговорах по продлению «зерновой сделки» под эгидой ООН создалась «тупиковая ситуация».

Ранее министры иностранных дел стран «Большой двадцатки» выступили за полную реализацию всех положений «зерновой сделки». Соответствующий пункт был включен председательствующей Индией в резюмирующий документ по итогам встречи глав МИД клуба в Нью-Дели.

В документе подчеркивается, что страны «двадцатки» выступают за «полную и своевременную «реализацию зерновой инициативы и Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН, от 22 июля 2022 года, «чтобы снизить угрозы глобальной продовольственной безопасности и обеспечить беспрепятственный поток большего количества продовольствия и удобрений в нуждающиеся развивающиеся страны».

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