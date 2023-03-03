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Глава ЦБ Набиуллина заявила о готовности «бегать с дубинкой» за банками-нарушителями

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Пресс-служба Госдумы РФ

Руководство Банка России (Центробанка, ЦБ) намерено ужесточать контроль за соблюдением добросовестных правил поведения банков на внутреннем финансовом рынке РФ. К нарушителям норм будут применятся соответствующие меры, приводит слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «Интерфакс».

«Судя по тому, что мы видим сейчас, острая фаза миновала кризиса, и появились новые неприемлемые практики (поведения российских банков — «Газета.Ru»). Мы не хотели бы бегать по рынку с дубинкой, которая у нас есть, конечно, поэтому — еще раз повторю — надеемся на благоразумие банкиров», — предостерегла Набиуллина.

По ее словам, за последнее время некоторые финансовые организации стали обманывать пенсионеров. Так, в качестве примера она привела случай, когда пожилая женщина с доходом 20 тыс. рублей в месяц вместо вклада получила от одного из банков паи паевого инвестиционного фонда. Другой вместо открытия вклада финорганизация оформила договор накопительного страхования жизни с регулярными взносами по 100 тысяч рублей в течение 5 лет. Таких «недобросовестных практик» на внутреннем рынке РФ быть не должно, резюмировала глава ЦБ.

2 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла банки от попыток быстро нажиться после снижения прибыли в 2022 году. Подобное поведение финансовых организаций будет считать неприемлемым и повлечет за собой повышенное внимание со стороны ЦБ и последующим за этим «закручиванием регуляторных гаек».

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