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«Ъ»: ЦБ захотел бороться с «дешевой» ипотекой от застройщиков из-за фактического удорожания жилья

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Руководство Центробанка (ЦБ) перешло к политике по борьбе с выдачей жилищных кредитов по собственным программам застройщиков с экстремально низкими процентными ставками из-за фактического удорожания недвижимости на внутреннем рынке. Валютный регулятор, в частности, беспокоят темпы распространения «околонулевой ипотеки», которые могут выйти из-под контроля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в финансовых кругах.

«ЦБ больше волнуют не интересы покупателей, переплачивающих за жилье, а темпы распространения «околонулевой ипотеки», которые могут выйти из-под контроля. Объемы таких программ уже превысили выдачу кредитов с господдержкой», — заявил собеседник.

Он добавил, что подобные программы «дешевой» ипотеки подразумевают значительную переплату со стороны потребителей подобных жилищных займов. Этот фактор может, в свою очередь, спровоцировать негативные последствия для внутреннего рынка и привести к «искусственному» росту цен на жилье. Основная же цель Центробанка в настоящее время — сдержать подобные тенденции.

16 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что руководство ЦБ обратилось в правительство России с просьбой запретить использовать льготные государственные программы на «ипотеку от застройщиков». В этой области валютный регулятор намерен применять «соответствующее регулирование».

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