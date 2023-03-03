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В ФАО предупредили о сокращении урожая зерновых в мире на 1,7%

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pexels.com

Мировой урожай зерновых в текущем сельскохозяйственном сезоне сократится на 1,7%, составив примерно 2,8 млрд тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на прогнозы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Как отметил на Зимней зерновой конференции консультант отделения организации для связи с РФ Игорь Шпаков, это связано с неблагоприятными обстоятельствами по сбору кукурузы в Аргентине и по рису в Китае.

При этом Шпаков отметил, что мировой урожай пшеницы в текущем сезоне увеличится на 2,02%, до 794 млн тонн. Показатели будут рекордными, они превысят прошлогодние на 16 млн тонн, уточнил представитель ФАО.

Ранее гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен заявил, что в 2023 году урожай зерновых на Украине может сократиться на 34%. По словам эксперта, ожидаемого урожая зерновых хватит для обеспечения внутреннего рынка, но экспорт может уменьшиться в 3-4 раза.

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