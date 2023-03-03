Эксперты оценили риск падения добычи из-за проблем с нефтесервисом

РБК РБК пишет со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и Партнеры», что российский рынок нефтесервиса остается одним из самых стабильных в мире, но его уязвимостью является большая концентрация высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний и соответственно зависимость от импортного оборудования.

По оценке исследования ситуация коренным образом не изменится. Но при этом к 2030 году страна может потерять до 20% от текущего уровня добычи.

Чтобы этого избежать, отрасли необходимо объединить усилия и запустить процесс полномасштабного импортозамещения.

1 марта сообщалось, что добыча нефти США за неделю осталась на уровне 12,3 млн баррелей в сутки.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин) на уровне 100$ за баррель, для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.