Минторг США ввел экспортные ограничения против 37 компаний из России, Белоруссии и Китая

Министерство торговли США заявило о введении экспортных ограничений против 37 компаний из России, Белоруссии и Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр — сборник официальных документов американского правительства.

Уточняется, что бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, включило в черный список 37 структур, в числе которых фирма DMT Electronics, которая, по данным ведомства, базируется в России, белорусская DMT Trading LLC.

Ранее сообщалось, что Япония ввела санкции против ЧВК «Вагнер», Физического института им. Лебедева, Росбанка и еще 91 организации из России. Отдельно был составлен список организаций из 73 пунктов, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены. Это касается ОАО «Радиоавионика», Машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина, НПО «Квант», судостроительного завода «Вымпел». Отдельно ограничения введены в отношении Росбанка.