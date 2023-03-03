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Reuters: двух американцев задержали в Канзас-Сити за якобы передачу России авиатехнологий

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Idris Solomon/Reuters

Двое граждан США были задержаны в американском Канзас-Сити по обвинениям в якобы передаче России авиационных технологий. Об этом со ссылкой на представителя Министерства торговли США Мэтью Аксельрода сообщает Reuters.

В материале агентства отмечается, что после начала российской спецоперации на Украине США и другие страны ввели экспортный контроль, ограничивающий доступ России к технологиям и другим вещам, которые могли бы поддержать «ее военную машину».

Об арестах помощник министра торговли по контролю за экспортом США Мэтью Аксельрод сообщил на мероприятии Американской ассоциации адвокатов в Майами, штат Флорида. При этом он не рассказал подробностей задержаний, но отметил, что Министерство торговли работает по этому вопросу с ФБР и прокурорами Министерства юстиции.

Новость дополняется.

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