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МИД призвал Запад прекратить разыгрывать продовольственную карту, «хороня» зерновую сделку

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западным странам «пора прекратить разыгрывать продовольственную карту, хороня зерновую сделку» генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Об этом говорится в публикации на сайте российского МИД.

«Выполняется только одна часть «пакета» – по вывозу украинского продовольствия, выполняется в далеких от заявленных гуманитарных целей параметрах. Речь, по сути, идет об обслуживании коммерческого зернового экспорта Украины», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что с 1 августа прошлого года с Украины транспортировали свыше 23 млн тонн продукции.

«Преимущественно кормовой кукурузы и фуражного зерна в страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего Европейского союза, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны снижается и составляет уже 2,6 %», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что США и ЕС не заботятся ни о потребностях нуждающихся государства, ни об усилиях ООН.

«Львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в ЕС, а не в беднейшие государства. Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный «пакет» генсекретаря ООН», — заключила она.

Также в МИД заявили, что западные страны саботируют выполнение меморандума России, а зерновая сделка не работает.

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