МИД призвал Запад прекратить разыгрывать продовольственную карту, «хороня» зерновую сделку

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западным странам «пора прекратить разыгрывать продовольственную карту, хороня зерновую сделку» генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Об этом говорится в публикации на сайте российского МИД.

«Выполняется только одна часть «пакета» – по вывозу украинского продовольствия, выполняется в далеких от заявленных гуманитарных целей параметрах. Речь, по сути, идет об обслуживании коммерческого зернового экспорта Украины», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что с 1 августа прошлого года с Украины транспортировали свыше 23 млн тонн продукции.

«Преимущественно кормовой кукурузы и фуражного зерна в страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего Европейского союза, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны снижается и составляет уже 2,6 %», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что США и ЕС не заботятся ни о потребностях нуждающихся государства, ни об усилиях ООН.

«Львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в ЕС, а не в беднейшие государства. Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный «пакет» генсекретаря ООН», — заключила она.

Также в МИД заявили, что западные страны саботируют выполнение меморандума России, а зерновая сделка не работает.