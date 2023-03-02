Силуанов: доходы бюджетной системы России за январь-февраль превысили ожидания

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в интервью RT, что доходы бюджетной системы страны за январь-февраль превысили ожидания.

В связи с этим он считает, что те, кто прогнозировал дисбаланс этой системы, сильно расстроятся.

«По итогам февраля (еще эта информация нигде у аналитиков не звучала) мы видим, что за январь-февраль текущего года доходов поступило больше, чем за январь-февраль прошлого года, несмотря на то что наши планы по году в целом были более скромные», — сказал министр.

По его словам, за первые два месяца 2023 года в бюджетную систему РФ поступило свыше 5 трлн рублей налоговых доходов, что превышает аналогичный показатель предыдущего года. Он указал, что сейчас Казначейство осуществляет распределение этих доходов по уровням бюджетной системы.

В феврале российский Минфин сообщил о рекордном дефиците федерального бюджета в январе — 1,76 трлн рублей. Ведомство объясняет увеличение показателя ускоренным возмещением НДС и резким ростом расходов вследствие ускоренного заключения контрактов. Для сравнения, ликвидная часть Фонда национального благосостояния составляет около 6 трлн рублей.