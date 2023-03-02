Вице-премьер Свириденко: Украина работает над санкциями на импорт алмазов и каучука из РФ

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство страны работает над введением ограничений на импорт алмазов и каучука из России. Ее слова приводит сайт украинского Минэкономики.

«Важное направление, над которым работает Украина – введение ограничений на импорт российских алмазов, каучука за который российский бюджет ежегодно получает 2 миллиарда долларов», — сказала она.

Свириденко отметила, что формирование глобальных подходов по данной теме будет происходить, в том числе, на уровне «Большой семерки».

Министр также указала, что Украина использует все доступные инструменты для блокировки российских банков и прекращения деятельности иностранных финансовых учреждений на российской территории.

Ранее Свириденко заявила, что, по оптимистичным прогнозам, Украина может победить Россию уже в 2023 году. Министр экономики Украины подчеркнула, что возможность победы ее страны в 2023 году зависит «от военной помощи, от тяжелого вооружения, от противоракетных систем», а также от санкционной политики.