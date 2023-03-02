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США расширили санкции против Ирана

США включили в санкционный список по Ирану нефтехимическую компанию в Бушере и 20 судов

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Reuters

Министерство финансов США расширило санкции в отношении Ирана, включив в него некоторые иранские нефтехимические компании, а также 20 судов. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под рестрикции попали Бушерская нефтехимическая компания, нефтехимическая компания Shiraz Petrochemical, китайские компании, занимающиеся судоходством, Global Marine Ship Management и Shanghai Xuanrun Shipping Company Limited, вьетнамская нефтегазовая компания Golden Lotus Oil Gas and Real Estate Joint Stock Company, а также Swedish Management из ОАЭ.

В черный список также были внесены 20 танкеров по перевозке нефтехимической продукции, сухогрузов под флагами Вьетнама, Китая, Панамы, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсента и Гренадин, Того и Тувалу.

Ранее Минфин США внес в санкционный список в отношении Ирана десять физических лиц.

До этого Соединенные Штаты внесли в санкционный список генерального прокурора Ирана Мохмаммада Джафара Монтазери за подавление протестов.

В ноябре прошлого года Иран ввел санкции против 10 физлиц и четырех организаций из США.

Ограничения коснулись замглавы американского Минфина Уолли Адейемо, главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Майкла Курилла, заместителя советника по нацбезопасности президента США Энн Нойбергер, а также других американских военнослужащих и чиновников.

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