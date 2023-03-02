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Силуанов рассказал о последствиях санкций для мировой торговли

Глава Минфина Силуанов: санкции нанесли долгосрочный ущерб принципам мировой торговли

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о последствиях введения антироссийских санкций в интервью RT. По словам российского министра, санкции нанесли вред не только экономике России, но и мировой торговле.

«Принципы открытости мировой торговли серьезно пострадали. Это последствия не одного года, и эти последствия будут иметь долгосрочный характер в целом для мировой торговли», — сказал Силуанов.

Министр добавил, что особенно чувствительным ударом для России стала заморозка российских валютных резервов в США и ЕС. При этом санкции привели к снижению доверия к системе расчетов и стали грубым нарушением принципа открытости мировой торговли.

Тем не менее, подчеркнул министр, Россия смогла приспособиться к ряду ограничений и выйти на новые рынки, довольно быстро переориентировавшись с Запада на Восток. К тому же санкции привели росту цен на энергоносители в установивших их странах, а объемы добычи энергоносителей в России возросли.

Ранее сообщалось, что 25 февраля ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России.

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