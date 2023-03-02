Повышение энергоэффективности сэкономило «РН-Уватнефтегазу» 2 млрд рублей

Экономический эффект от реализации проектов повышения производственной эффективности «РН-Уватнефтегаз» (входит в «Роснефть») превысил 2 млрд рублей по итогам 2022 года, сообщает пресс-служба компании.

В 2022 году сотрудники «РН-Уватнефтегаз» реализовали 21 проект в рамках программы повышения производственной эффективности. В их числе мероприятия по увеличению межремонтного периода работы полупогружных насосов, повышение эффективности подготовки запасов, диагностика нефтепроводов, оптимизация логистической схемы авиаперевозок и другие.

В 2023 году предприятие планирует сохранить достигнутый эффект в условиях новых рыночных отношений, обновленной конъектуре рынка и импортозамещения.