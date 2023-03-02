Глава ЦБ Набиуллина: финансовая система РФ показала себя хорошо на фоне санкций

Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций. Об этом она рассказала на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

«Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, в предыдущие годы банки нарастили запас прочности, который оказался достаточным, чтобы пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, а также продолжить кредитование.

Она отметила ключевой момент — банки не проели запасы прошлых лет, а перестроили свои бизнес-модели и снова начали зарабатывать.

Ранее сообщалось, что 5,2 млн россиян по состоянию на 1 июля 2022 года выплачивали сразу более трех займов, а с начала 2023 года их число выросло на 5,4%. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка России. В 2023 году в регуляторе ожидают сокращения объема кредитования клиентов, которые выплачивают более одного кредита.