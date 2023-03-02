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Годовая потребительская инфляция в еврозоне по итогам февраля замедлилась до 8,5%

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Потребительские цены в еврозоне в феврале выросли на 8,5% в годовом выражении. Такие предварительные данные опубликовала пресс-служба Статистического управления Европейского союза на своем сайте.

По итогам января показатель составил 8,6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали ослабление темпов роста потребительских цен до 8,2%.

Повышение стоимости энергоносителей в еврозоне в феврале замедлилось до 13,7% с 18,9% в январе, при этом рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию ускорился до 15% в предыдущем месяце с 14,1% месяцем ранее.

В конце февраля телеканал Al Jazeera сообщил, что Евросоюз (ЕС) продолжает вводить новые антироссийские санкции, в то время как эти ограничения отрицательно влияют на самих жителей Европы. В публикации отметили, что ЕС напрасно рассчитывает на крах экономики России, так как она вовремя приняла необходимые меры, а компании из дружественных стран заменили западные фирмы.

Во второй половине февраля газета Rheinische Post со ссылкой на выдержки из доклада Немецкого экономического института (IW) привела данные, согласно которым ситуация на Украине обошлась миру в $1,6 трлн в 2022 году.

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