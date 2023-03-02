Bloomberg: Индия покупает нефть из России значительно ниже потолка цен

Индия покупает нефть из России по цене, которая значительно ниже введенного западными странами потолка. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Госдепартамента США.

Источники агентства отметили, что закупки Нью-Дели российской нефти являются постоянной темой для обсуждения между США и Индией, поскольку Вашингтон стремится лишить Россию доходов от продажи сырья. Индийская же сторона стремится получить выгоду за счет скидок от России.

По словам опрошенных экспертов, покупку нефти из России ниже предельно установленной цены в $60 за баррель Индии еще придется доказать и это потребует многочисленных отчетов и проверок. Однако такая ситуация может серьезно повлиять на российский экспорт.

Ведущий аналитик Kpler Виктор Катон указал, что в феврале Индия закупала у России 1,85 млн баррелей нефти в день. Однако, несмотря на то, что спрос на топливо в Китае стал стремительно расти, Россия хочет сохранить индийский рынок, так как он более прибыльный.

28 февраля Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщил, что Российская Федерация продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая, в феврале Нью-Дели импортировал из РФ около 1,85 млн баррелей в сутки. В публикации отметили, что до введения санкций Евросоюза и США Индия практически не покупала российскую нефть.