Премьер Литвы допустила отказ от транзита грузов РФ и Белоруссии

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») может отказаться от транспортировки грузов России и Белоруссии по территории балтийской республики. Об этом она сообщила в эфире радиостанции Ziniu radijas.

По ее словам, как коммерческое предприятие «Летувос гележинкеляй» само выбирает, с какими партнерами вести дела.

Ранее председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что в стране хотят перекрыть для компаний возможности сотрудничества с Россией с помощью составления списка работающих с РФ предприятий, который будет предан огласке.

Речь идет о производителях товаров, которые не включены в антироссийские санкционные списки, так как то, что находится под санкциями, не может экспортироваться, отметил глава парламентского комитета по нацбезопасности.

При этом он подчеркнул, что торговля не включенными в санкции товарами возможна, но в таком случае «каждое государство, каждое предприятие должно ответить, как это соотносится с вопросами морали».