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Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга страны до $116 млрд

Минфин Украины: госдолг страны увеличился на $5 млрд в январе, превысив $116 млрд

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РИА «Новости»

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в январе на 185,35 млрд гривен ($5,06 млрд), превысив 4 258,20 млрд гривен ($116,44 млрд). Об этом сообщается на сайте украинского Министерства финансов.

Отмечается, что 64,95% долга приходится на нерезидентов, 35,05% — на резидентов Украины.

По состоянию на конец 2022 года госдолг Украины вырос на 13,7% ($13,42 млрд) и составил на 31 декабря $111,38 млрд.

По данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете на текущий год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на 2024 год. Госбюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что задолженность страны перед западными кредиторами в 2023 году может превысить ВВП страны в полтора раза. Азаров подчеркнул, что, по данным экспертов, в 2023 году ВВП Украины продолжит свое снижение, а госдолг страны может увеличиться со $107 млрд до $200 млрд.

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