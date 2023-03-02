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Interia: Британия сократила выращивание овощей в теплицах из-за резкого роста цен на энергию

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Фермеры в Британии стали меньше выращивать овощи в теплицах, так как за это приходится очень дорого платить на фоне увеличения стоимости энергии. Об этом пишет Interia.

В публикации отметили, что у британцев большая проблема. В некоторых городах магазины опустели, также вводятся ограничения на овощи, фрукты и яйца. Все это произошло из-за того, что поставки из некоторых стран уменьшились из-за плохой погоды, которая повлияла на посевы. Также на ситуацию повлияло ограничение использования теплиц для выращивания овощей на фоне роста цен на энергию.

По словам шеф-поваров в различных ресторанах Британии, в последнее время приходится уменьшать объемы овощей в блюдах или заменять их другими ингредиентами. Также пришлось столкнуться с дефицитом яиц, так как в супермаркетах ввели ограничение – две упаковки в одни руки.

При этом в некоторых регионах страны местные жители не заметили никакого дефицита овощей, хотя ограничения все равно есть. Например, три огурца на человека или упаковка малины в одни руки. В тех же местах, где есть дефицит некоторых продуктов, местные жители надеются, что проблема будет решена быстро.

26 февраля газета The Guardian писала, что итальянским ресторанам в Великобритании приходится отказываться от помидоров в своих блюдах, в частности в пицце и пасте, в связи с ростом цен. Согласно информации Федерации итальянских поваров Британии, за год цены на помидоры в стране выросли с £5 до £20 за ящик, а салат айсберг стал стоить £22 за ящик вместо £7.

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