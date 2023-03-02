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В «Ингосстрах — Инвестиции» спрогнозировали курс доллара к 2025 году в более 200 рублей

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Курс американского доллара может превысить 200 руб. к 2025 году. Об этом написало интернет-издание «РБК Инвестиции» со ссылкой на прогноз главного макроэкономиста УК «Ингосстрах — Инвестиции» Антона Прокудина.

По его словам, в 2024 году доллар поднимется выше 120 руб., по итогам следующего года — до 124 руб., после чего в 2025 году приблизится к отметке в 200 руб.

Причиной снижения стоимости национальной российской валюты Прокудин назвал падение цен на нефть и другие сырьевые товары.

«В 2024 — 2025 годах у нас получается в основном сценарии, что цены на нефть и другие сырьевые товары падают к концу 2024 года и получается довольно сильный вынос валютного курса с последующим укреплением. Примерно так, как это можно было наблюдать во время прошлой сильной девальвации в 2014 — 2016 годах. Если сильно упростить систему, можно просто старые данные умножить на два. Когда-то курс был 30 — 35 руб., потом он ушел до 86 руб. и вернулся к 55 руб. Если мы умножим на два, то получится, что 60 — 70 руб. в современной парадигме, где-то 190 руб. в пределе и обратный возврат к 110 руб.», — сказал главный макроэкономист УК «Ингосстрах — Инвестиции».

Ранее 2 марта кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил укрепление американского доллара до 77 руб.

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