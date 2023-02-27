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Путин подписал закон об изменении параметров налогообложения в нефтяной отрасли

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Dmitry Lovetsky/AP

C 1 апреля 2023 года изменятся отдельные параметры налогообложения для компаний, работающих в нефтяной отрасли, — соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о применении дисконтов к цене североморской марки Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, изменения затронут и сырьевую компанию «Газпром нефть». Эта фирма сможет получить налоговый вычет при взносе денежных средств от продажи сырья в федеральный бюджет, уточняется в статье.

«Для расчета (налогов в нефтяной отрасли. — «Газета.Ru») предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле — на $34 за баррель, в мае — на $31 за баррель, в июне — на $28 за баррель, в июле — на $25 за баррель», — заключается в материале.

22 февраля Совет Федерации поддержал закон об ограничении скидки на российскую экспортную нефть Urals по отношению к эталонной североморской Brent с 1 апреля 2023 года для расчета сырьевых налогов. Для расчета налогов котировку Urals привяжут к Brent, а из стоимости эталонной марки вычтут фиксированную скидку, которую постепенно снизят.

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