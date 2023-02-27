«Молдовагаз» призвала жителей страны погасить долги за газ, достигшие почти $17 млн

Компания «Молдовагаз» призвала жителей Молдавии не затягивать с оплатой задолженности по газу и напомнила, что вправе с 1 марта отключать должников. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

По данным компании на 22 февраля, задолженность конечных потребителей за природный газ, поставленный в январе текущего года, составила 318,657 млн ​​леев (более $16,9 млн), в том числе небытовых потребителей — 64,829 млн леев (более $3,4 млн), бытовых потребителей — 253,828 млн леев (более $13,4 млн).

В релизе отмечается, что «Молдовагаз» будет отключать установки природного газа потребителей-должников от распределительной сети с 27 февраля (для небытовых потребителей) и с 1 марта (для бытовых потребителей) с соблюдением положений закона о запрете отключений от жилищно-коммунального хозяйства в холодный период года.

В настоящее время в Молдавии действует режим ЧП, объявленный в связи с энергетическим кризисом из-за проблем с дефицитом газа и подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вновь стал закупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС, принадлежащей российской компании «Интер РАО», расположенной на территории непризнанного Приднестровья. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от России газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.