Евросоюз вооружает Украину на деньги, которые мог потратить на французских фермеров и польские автомагистрали. Об этом говорится в статье газеты Financial Times.

По словам главы Евродипломатии Жозепа Борреля, европейские страны скептически отнеслись к его предложению покупать вооружение для Украины после начала российской специальной военной операции в этой стране, однако в итоге это «табу» было преодолено.

Дипломат отметил, что изначально никто не хотел использовать Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) для финансирования украинской армии. Тогда Боррель спросил представителей ЕС, связано ли это с тем, что Брюссель не предоставляет Киеву летальное оружие. Кроме того, Боррель настоял на увеличении объемов финансирования EPF.

«На следующий день союз, деньги которого ранее использовались для субсидирования французских молочных фермеров и польских автомагистралей, отправлял на Украину оружие, финансируемое EPF, и помогал вести войну против России», — говорится в статье FT.

Боррель назвал это решение «прорывным».

Газета указывает, что изначально против использования EPF в рамках предоставления помощи Украине выступала Венгрия. Но в конечном счете Будапешт уступил и согласился платить взносы в фонд при условии, что оружие, поставляемое Киеву, не будет проходить транзитом через венгерскую территорию.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки оружия Запада Украине не остановят конфликт.