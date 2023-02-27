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РИА Новости: РФ рассчитывает выйти на рынки своей продукции по зерновой сделке

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Россия рассчитывает на беспрепятственный выход на рынки своей продукции по зерновой сделке, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

На вопрос о позиции российской стороны по поводу продления сроков зерновой сделки осведомленный источник заявил: «Вполне конструктивная».

Он подчеркнул, что единственным сложным моментом на нынешнем этапе переговоров по соглашению является выход российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Для этого необходимо «устранить все сложные моменты», над чем РФ и работает, отметил собеседник агентства.

Представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку в июле 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю из трех портов. Срок действия соглашения истекал в ноябре 2022 года, но подразумевалось автоматическое его продление до 180 марта при отсутствии возражений. В МИД РФ заявляли, что «таких возражений не поступило».

22 февраля стало известно, что замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил, что Киев намерен на этой неделе запросить Турцию и ООН начать переговоры о продлении зерновой сделки еще как минимум на год и включить в нее больше украинских портов.

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