РИА Новости: РФ рассчитывает выйти на рынки своей продукции по зерновой сделке

Россия рассчитывает на беспрепятственный выход на рынки своей продукции по зерновой сделке, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

На вопрос о позиции российской стороны по поводу продления сроков зерновой сделки осведомленный источник заявил: «Вполне конструктивная».

Он подчеркнул, что единственным сложным моментом на нынешнем этапе переговоров по соглашению является выход российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Для этого необходимо «устранить все сложные моменты», над чем РФ и работает, отметил собеседник агентства.

Представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку в июле 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна и удобрений по Черному морю из трех портов. Срок действия соглашения истекал в ноябре 2022 года, но подразумевалось автоматическое его продление до 180 марта при отсутствии возражений. В МИД РФ заявляли, что «таких возражений не поступило».

22 февраля стало известно, что замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил, что Киев намерен на этой неделе запросить Турцию и ООН начать переговоры о продлении зерновой сделки еще как минимум на год и включить в нее больше украинских портов.