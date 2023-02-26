«Тинькофф инвестиции» приостанавливает торги евро с 27 марта

«Тинькофф инвестиции» с 27 марта приостанавливает торговлю евро, сообщает ТАСС.

По информации агентства, такие меры связаны с санкциями Евросоюза. Выводы в евро будут доступны.

«Торги евро с 27 марта 2023 года будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов», — пояснили в кредитной организации.

Также «Тинькофф инвестиции» временно приостанавливает торги иностранными ценными бумагами. Их планируется перезапустить в течение 1 — 3 недель.

Уточняется, что компания перенесет иностранные ценные бумаги на неподсанкционную компанию, чтобы избежать риска блокировки.

Ранее в постоянном представительстве России при ЕС отреагировали на новые европейские санкции. По мнению дипломатов, такие меры наносят вред международной торговле, таким образом Евросоюз пытается оказать давление на торговые связи третьих стран.

В 10-й пакет санкций ЕС попали Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф».