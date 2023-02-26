Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Тинькофф инвестиции» приостанавливает торги евро с 27 марта

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Тинькофф инвестиции» с 27 марта приостанавливает торговлю евро, сообщает ТАСС.

По информации агентства, такие меры связаны с санкциями Евросоюза. Выводы в евро будут доступны.

«Торги евро с 27 марта 2023 года будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов», — пояснили в кредитной организации.

Также «Тинькофф инвестиции» временно приостанавливает торги иностранными ценными бумагами. Их планируется перезапустить в течение 1 — 3 недель.

Уточняется, что компания перенесет иностранные ценные бумаги на неподсанкционную компанию, чтобы избежать риска блокировки.

Ранее в постоянном представительстве России при ЕС отреагировали на новые европейские санкции. По мнению дипломатов, такие меры наносят вред международной торговле, таким образом Евросоюз пытается оказать давление на торговые связи третьих стран.

В 10-й пакет санкций ЕС попали Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть